Объявлена российская цена Poco X5 Pro

Компания Xiaomi объявила российские цены на представленный вчера смартфон среднего уровня Poco X5 Pro. Итак, с 9 по 12 февраля новинка будет доступна по сниженной цене в 25 и 28 тысяч рублей за версии с 6/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Затем смартфон подорожает до 29 и 32 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что в оснащение Poco X5 Pro входит 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, высокой яркостью 1200 кд/кв.м, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, боковой дактилоскопический сенсор, мощная восьмиядерная платформа Qualcomm Snapdragon 778G с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, система охлаждения с испарительной камерой, тройная тыльная камера с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камера на 16 Мп, АКБ на 5000 мАч, поддержка 67-Вт проводной зарядки, фирменная оболочка MIUI 14 на ОС Android 13, ИК-излучатель и поддержка NFC.
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