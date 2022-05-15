Объявлена стоимость смартфона Honor Play 30

Компания Honor представила бюджетный смартфон Play 30, который своим блоком камер очень напоминает iPhone 13, а теперь компания раскрыла дату начала продаж устройства и стоимость. В базовой конфигурации с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти устройство стоит 1099 юаней (160 долларов). Более дорогая версия — тоже со 128 ГБ флэш-памяти, но оперативной памяти уже вдвое больше — 8 ГБ обойдется в 1 399 юаней (205 долларов). Продажи новинки в Китае стартуют 20 мая. Разработчики реализовали в смартфоне технологию расширения оперативной памяти путем создания виртуального диска во флеш-памяти, поэтому максимальный объем оперативной памяти заявлен на уровне 10 ГБ.

Напомним, что Honor Play 30 оснащен 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600 x 720 пикселей, платформой Qualcomm Snapdragon 480 Plus, аккумулятором на 5000 мАч, основной 13 Мп камерой и фронтальной на 5 Мп.
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