Объявлены российские цены на Samsung Galaxy S9 и S9+

Компания Samsung Electronics раскрыла подробности российского релиза флагманских смартфонов Galaxy S9 и S9+. Итак, новинки появятся на прилавках 16 марта в трех расцветках: черной, титановой и ультрафиолетовой. Цена на Galaxy S9 (64 ГБ) составит 59 990 рублей, Samsung Galaxy S9+ (64 ГБ) – 66 990 рублей, а Samsung Galaxy S9+ (256 ГБ) – 74 990 рублей. Отметим, что другой флагман – Apple iPhone X – оценен в 79 990 pyблей. Сделать предварительный заказ Galaxy S9 и S9+ можно уже сейчас через онлайн-магазин Samsung, фирменные магазины Samsung Electronics и салоны партнеров.