Объёмы поставок OLED-мониторов выросли на 64%

Ещё несколько лет назад глобальные поставки OLED-панелей для мониторов с трудом дотягивали до 1 миллиона штук, а сейчас они уже превысили отметку в 3 миллиона, согласно свежей статистике, опубликованной корейской компанией UBI Research. В 2022 году объёмы поставок OLED-панелей для мониторов удерживались на уровне более 500 тысяч единиц, а в 2024 году они выросли почти до 2 миллионов. Важно учитывать, что речь идёт исключительно об OLED-панелях для мониторов и эти данные не включают телевизоры, смартфоны или другие устройства. Последние данные показывают, что в 2025 году мировые поставки OLED-панелей для мониторов превысили 3 миллиона единиц, продемонстрировав впечатляющий рост на 64% по сравнению с 2024 годом.

За год было отгружено 3,2 миллиона панелей, что уже превзошло прогнозируемые показатели, поскольку рынок ускоренно рос за счёт появления новых технологий OLED, снижения цен и более широкого распространения. Ожидается, что темпы роста сохранятся, и в 2026 году глобальные поставки OLED-панелей для мониторов достигнут 5 миллионов единиц. Это почти 56% роста от года к году, что наглядно подтверждает массовый переход пользователей на OLED-технологии — как геймеров, так и обычных пользователей. Прогнозы указывают на стабильный рост в течение следующих 4–5 лет, а к 2030 году суммарные поставки должны превысить 15 миллионов единиц. А после этого в ход должны пойти новые технологии с более продвинутым качеством изображения и прочими фишками.
Samsung представила портативный проектор The Freestyle+…
Компания Samsung объявила о выпуске портативного проектора The Freestyle+, который может похвастаться под…
AOC представила монитор с двумя режимами отображения…
Компания AOC представила два новых игровых монитора высокого класса в линейке AOC Gaming, сделав ставку и…
Представлен 200-Гц монитор Titan Legion M34E7R+…
Компания Titan Legion пополнила ассортимент изогнутых геймерских мониторов моделью Titan Legion M34E7R+, …
ASUS представила геймерский монитор ROG Strix 5K XG27JCG…
ASUS без лишнего шума добавила на сайт ROG новый монитор ROG Strix 5K XG27JCG, и как ясно из названия, эт…
Представлен 200-Гц монитор Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi 20…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых мониторов моделью 2K Gaming Monitor G27Qi 2026, которая осн…
Представлен монитор ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3 …
Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3, которая основана на …
240-Гц монитор Skyworth F24G30F GT2 оценили в $85…
Компания Skyworth пополнила ассортимент игровых мониторов моделью F24G30F GT2, которая основана на 23,8-д…
Представлен 300-Гц монитор AOC 25G41SE/WS…
Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью 25G41SE/WS, которая получила 24,5-дюймовую м…
GIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 ГцGIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 Гц
HIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офисаHIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офиса
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты
AORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 ГцAORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 Гц
GIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum DotGIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum Dot
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor