Объёмы поставок OLED-мониторов выросли на 64%

Ещё несколько лет назад глобальные поставки OLED-панелей для мониторов с трудом дотягивали до 1 миллиона штук, а сейчас они уже превысили отметку в 3 миллиона, согласно свежей статистике, опубликованной корейской компанией UBI Research. В 2022 году объёмы поставок OLED-панелей для мониторов удерживались на уровне более 500 тысяч единиц, а в 2024 году они выросли почти до 2 миллионов. Важно учитывать, что речь идёт исключительно об OLED-панелях для мониторов и эти данные не включают телевизоры, смартфоны или другие устройства. Последние данные показывают, что в 2025 году мировые поставки OLED-панелей для мониторов превысили 3 миллиона единиц, продемонстрировав впечатляющий рост на 64% по сравнению с 2024 годом.

За год было отгружено 3,2 миллиона панелей, что уже превзошло прогнозируемые показатели, поскольку рынок ускоренно рос за счёт появления новых технологий OLED, снижения цен и более широкого распространения. Ожидается, что темпы роста сохранятся, и в 2026 году глобальные поставки OLED-панелей для мониторов достигнут 5 миллионов единиц. Это почти 56% роста от года к году, что наглядно подтверждает массовый переход пользователей на OLED-технологии — как геймеров, так и обычных пользователей. Прогнозы указывают на стабильный рост в течение следующих 4–5 лет, а к 2030 году суммарные поставки должны превысить 15 миллионов единиц. А после этого в ход должны пойти новые технологии с более продвинутым качеством изображения и прочими фишками.