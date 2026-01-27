Объёмы поставок OLED-мониторов выросли на 64%

За год было отгружено 3,2 миллиона панелей, что уже превзошло прогнозируемые показатели, поскольку рынок ускоренно рос за счёт появления новых технологий OLED, снижения цен и более широкого распространения. Ожидается, что темпы роста сохранятся, и в 2026 году глобальные поставки OLED-панелей для мониторов достигнут 5 миллионов единиц. Это почти 56% роста от года к году, что наглядно подтверждает массовый переход пользователей на OLED-технологии — как геймеров, так и обычных пользователей. Прогнозы указывают на стабильный рост в течение следующих 4–5 лет, а к 2030 году суммарные поставки должны превысить 15 миллионов единиц. А после этого в ход должны пойти новые технологии с более продвинутым качеством изображения и прочими фишками.