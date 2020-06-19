Облегченный флагман OnePlus Z получит 30-Вт зарядку

Регулятор TUV Reinland раскрыл некоторые подробности о смартфоне OnePlus Z, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, что совпадает с ранними утечками. Предыдущие слухи прочили устройству восьмиядерный процессор Snapdragon 765, 6,55-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, батарею ёмкостью 4300 мАч, фронтальную камеру разрешением 16 Мп и тыльную тройную камеру с модулями на 64 Мп, 16 Мп и 2 Мп.