Облегченный флагман OnePlus Z засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о некоем смартфоне OnePlus с кодовым названием AC2003. Эксперты уверены, что за этим обозначением скрывается доступный флагман OnePlus Z. Самое интересное, что, несмотря на слухи о платформе MediaTek, аппарат построен на модифицированной версии процессора Snapdragon 765G от Qualcomm. Также бенчмарк сообщает о наличии 12 ГБ оперативной памяти. В однопоточном тестировании смартфон набрал 612 баллов, а в многоядерном – 1955 баллов.

Предыдущие слухи прочили OnePlus Z 6,4-дюймовую AMOLED-панель с частотой обновления до 90 Гц, тройную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 16 Мп и 12 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.