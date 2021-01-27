Обнаружен смартфон Vivo V2072A с новым чипом Dimensity 1100

Загадочный смартфон Vivo с номером модели V2027A впервые был замечен в консоли Google Play. В списке показаны основные характеристики смартфона и изображение передней части. Листинг указывает, что новый смартфон компании может дебютировать как первый смартфон на процессоре MediaTek Dimensity 1100.

Как видно на скриншоте, процессор MediaTek Dimensity 1100 имеет 4 ядра процессора ARM Cortex-A78 с тактовой частотой 2,6 ГГц и 4 ядра процессора ARM Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Также процессор включает графику ARM Mali-G77. Процессор MediaTek Dimensity 1100 сочетается с 12 ГБ оперативной памяти и работает на ОС Android 11.

Размер дисплея Vivo V207A не упоминается в списке консоли Google Play. В нем только говорится, что экран V2072A предлагает разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей и плотность пикселей 480 пикселей на дюйм.