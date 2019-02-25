Обновлённая серия наушников JBL Live

Все наушники оснащены встроенными микрофонами для звонков. Функция общения с голосовыми помощниками, активация которых производится касанием к сенсорной чашке, доступна для Live 400BT, Live 500BT и LIVE 650 BTNC.Аккумуляторы беспроводных моделей полностью восполняют заряд в течение 2 часов, а четверть часа у розетки продлит время воспроизведения ещё на 120 минут.Отличительной характеристикой Live 400BT и Live 500BT стала поддержка технологий TalkThru, снижающей громкость музыки во время разговора с собеседником, и Ambient Aware, пропускающей громкий шум, создаваемый потенциальными источниками опасности на улице. Топовые JBL Live 650 BTNC дополнительно оснащены технологией активного шумоподавления. Управление и настройка всеми функциями наушников осуществляется через фирменное приложение My JBL Headphones.JBL Live 100 и Live 200BT ориентированы на пользователей, ценящих максимальную компактность, комфорт и высокое качество звука. Младшая модель выполнена в классическом проводном варианте, JBL Live 200BT представляет собой внутриканальные амбушюры, на котором расположены элементы управления воспроизведением и микрофон.Стоимость составит 11990 тысяч рублей