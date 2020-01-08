Обновление Android 10 доступно для Nokia 6.1 Plus и Nokia 7 Plus

Компания Nokia официально объявила что пользователи Nokia 6.1 Plus и Nokia 7 Plus получат обновление Android 10-ой версии. Nokia использует чистую версию Android без настроек, в сборке очень мало изменений. Единственное изменение это добавление новой функции усилителя звука которая усиливает, фильтрует и настраивает звук при прослушивании через наушники.

Размер обновления составляет около 1,3 ГБ. Обновление включает в себя все стандартные функции Android 10, такие как темный режим для все системы, навигация жестами, интеллектуальный помощник, управление конфиденциальностью, режим фокусировки и другие. Патч использует декабрьское исправление безопасности.