Обновление Android 15 на Samsung Galaxy S24 снова задерживается

Авторитетный информатор UniverseIce сообщает, что в ближайшее время компания Samsung выпустит прошивку One UI 7 Beta 4 на базе операционной системы Android 15 для флагманских смартфонов прошлого поколения Galaxy S24. Это значит, что выход финальной версии снова откладывается. При этом производитель не называет даже ориентировочные сроки. Для сравнения, Xiaomi уже обновила до Android 15 свой позапрошлогодний флагман Xiaomi 13. Предполагается, что задержка возникла из-за переноса функций искусственного Galaxy AI из Galaxy S25 в Galaxy S24. Как много этих функций появится в старых флагманах, пока не сообщается.