Обновление Galaxy Buds улучшает потоковую передачу музыки и качество звонков

Вышло свежее обновление для Samsung Galaxy Buds. Его размер составляет всего 1,36 МБ, но он содержит три важных исправления. Во-первых, он исправляет ошибку с Ambient Sound, которую пыталось исправить предыдущее обновление.

Версия R170XXU0ASF3 также улучшает качество звука при потоковой передаче музыки и во время голосовых вызовов. И наконец, индикатор батареи теперь показывает самый низкий уровень заряда батареи двух наушников.

Вы можете загрузить и установить новое обновление с помощью приложения Galaxy Wearable, перейдя в раздел «Настройки» / «Наушники» / «Наушники обновления».