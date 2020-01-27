Обновление Google Camera 7.3 добавляет режим “ не беспокоить” и поддержку видео 24fps

Google выпустила обновление Camera 7.3.017 для линейки своих смартфонов Pixel.

Основное изменение - это новый список на странице настроек, который называется «Не беспокоить». Включенный режим позволяет отключить звук и вибрацию входящих уведомлений во время записи видео.

Кроме того, Google хочет добавить возможность записи со скоростью 24 кадра в секунду. В настоящее время пользователи могут выбирать только 30 кадров в секунду при записи с разрешением 4K. Это улучшение определенно будет полезно для видеооператоров, потому что 24fps является стандартом для телевидения и кино.