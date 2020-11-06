Обновление MIUI 12 для Redmi Note 8 доступно для всех пользователей

Xiaomi постоянно выпускает обновления MIUI 12 на свои смартфоны с момента официального объявления в апреле 2020 года. Теперь аналогичная сборка наконец-то доступна для смартфона Redmi Note 8.

Международная версия Redmi Note 8 имеет три типа сборок: Global, India и Индонезия. Однако в настоящее время обновление доступно только для глобального варианта. Это значит, что пользователи Redmi Note 8 за пределами Индии и Индонезии могут обновить свой телефон до MIUI 12. Стабильное обновление MIUI 12 для глобального варианта Redmi Note 8 поставляется с номером сборки V12.0.1.0.QCOMIXM. Это обновление также включает долгожданное обновление до операционной версии Android 10.