Обновление One UI 2.5 позволит использовать жесты навигации

Владельцы Samsung, терпеливо ожидающие использования полноэкранных навигационных жестов Android 10 в сторонних программах запуска, будут рады узнать, что выпуск One UI 2.5 добавляет совместимость для этой функции.

На данный момент Galaxy Note 20 , Galaxy Note 20 Ultra и Galaxy Z Flip 5G являются первыми устройствами, на которых работает One UI 2.5, основанный на Android 10.

Samsung - не единственная компания, которая откладывает добавление поддержки навигации жестов Android 10 со сторонними программами запуска. Когда Android 10 впервые стал доступен для телефонов Google Pixel, владельцы не могли установить сторонние программы запуска по умолчанию, когда была включена навигация с помощью жестов.

Если вы хотите протестировать новые изменения, вы можете загрузить стороннюю программу запуска, такую ​​как Nova Launcher или Action Launcher, а затем установить ее по умолчанию при использовании навигации с помощью жестов. Но будьте осторожны, поскольку ранние отчеты предполагают, что новая реализация нестабильна.
Комментарии и отзывы Samsung One UI 2.5
Обзоры:
Обзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIMОбзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIM
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?
Новости:
Redmi 9A в версии 4/64 ГБ вышел в Китае

Принадлежащий компании Xiaomi бренд Redmi выпустил в Китае топовую версию бюджетного смартфона Redmi 9A, ...
Surface Duo уже готов к релизу

На просторах интернета появилась достаточно интересная новость о скором релизе смартфона Surface Duo. Дел...
Опубликовано первое фото Xiaomi Mi 10 Ultra

Сетевые источники опубликовали первое живое фото топового смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra, который будет пре...
Обзор Cougar Surpassion ST (CGR-SURPASSION-ST). Лучшая мышка для шутеров до 3000Обзор Cougar Surpassion ST (CGR-SURPASSION-ST). Лучшая мышка для шутеров до 3000
Обзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторамиОбзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторами
Лучшие беспроводные наушники для игр 2020. Sennheiser GSP 370Лучшие беспроводные наушники для игр 2020. Sennheiser GSP 370
Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор IntelОбзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel
Обзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P). Вентиляторы с подсветкойОбзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P). Вентиляторы с подсветкой
Достигнут рекорд скорости интернета 44,2...
Достигнут рекорд скорости интернета 44,2Австралийские ученые смогли достичь рекорда скорости передачи данных в 44,2 терабита в секунду. Как утвер...
Acer обновила серию мини-компьютеров Ver...
Acer обновила серию мини-компьютеров VerМини-компьютеры Acer Veriton N будут обновлены пятью новыми моделями. Два мини-Пк "VN4660G-H58Q1" и "VN46...
Видеоигра Thronebreaker: The Witcher Tal...
Видеоигра Thronebreaker: The Witcher TalИгра для одного пользователя Thronebreaker: The Witcher Tales, в которой игрок управляет воинственной кор...
Acer представила игровое массажное кресл...
Acer представила игровое массажное креслИгровое кресло Acer Predator x OSIM предоставляет удобство во время игровой сессии или работы. Благодаря ...
Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный б...
Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный бВышедшая ранее линейка модульных блоков питания Deepcool DQ с сертификатом 80 Plus Gold получила очередно...
ASUS и MSI предлагают новую функцию разг...
ASUS и MSI предлагают новую функцию разгНедавно, о новой возможности разгона процессоров без разблокированного множителя на материнских платах не...
Представлен 7-дюймовый смартфон Tecno Sp...
Представлен 7-дюймовый смартфон Tecno SpКомпания Tecno пополнила ассортимент смартфонов-долгожителей моделью Tecno Spark Power 2, которая оценена...
Samsung Galaxy Z Flip обновили до Androi...
Samsung Galaxy Z Flip обновили до AndroiКомпания Samsung обновила складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip до самой свежей версии операционной сис...
Смартфон OnePlus 8T получит 64-Мп камеру...
Смартфон OnePlus 8T получит 64-Мп камеруНедавно компания OnePlus представила смартфон Nord, который представляет средний ценовой сегмент. Но до к...
Realme готовит к релизу 30W Dart Charge ...
Realme готовит к релизу 30W Dart Charge Уже завтра компания Realme официально представит свой совершенно новый портативный аккумулятор под назван...
Ежегодная распродажа Sony Days of Play с...
Ежегодная распродажа Sony Days of Play сВ течении последнего месяца разработчики и владельцы игровых магазинов предлагают пользователям большие с...
Невероятно быстрая технология зарядки 12...
Невероятно быстрая технология зарядки 12Спустя всего день после того, как Oppo представила зарядку 125 Вт, компания Realme представила свою собст...
Обзор ONYX Monte Cristo 5. Премиальный 6-дюймовый ридерОбзор ONYX Monte Cristo 5. Премиальный 6-дюймовый ридер
Лучшая посудомоечная машина. Candy CDI 2L10473-07Лучшая посудомоечная машина. Candy CDI 2L10473-07
Обзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернатива Razer Kiyo. Тест сравнение с Logitech StreamCamОбзор AUSDOM PA552. Недорогая альтернатива Razer Kiyo. Тест сравнение с Logitech StreamCam
Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)
Обзор Harper HB-520. Наушники TWS с Bluetooth 5.0 и сенсорным управлениемОбзор Harper HB-520. Наушники TWS с Bluetooth 5.0 и сенсорным управлением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor