Обновление One UI 2.5 позволит использовать жесты навигации

Владельцы Samsung, терпеливо ожидающие использования полноэкранных навигационных жестов Android 10 в сторонних программах запуска, будут рады узнать, что выпуск One UI 2.5 добавляет совместимость для этой функции.

На данный момент Galaxy Note 20 , Galaxy Note 20 Ultra и Galaxy Z Flip 5G являются первыми устройствами, на которых работает One UI 2.5, основанный на Android 10.

Samsung - не единственная компания, которая откладывает добавление поддержки навигации жестов Android 10 со сторонними программами запуска. Когда Android 10 впервые стал доступен для телефонов Google Pixel, владельцы не могли установить сторонние программы запуска по умолчанию, когда была включена навигация с помощью жестов.

Если вы хотите протестировать новые изменения, вы можете загрузить стороннюю программу запуска, такую ​​как Nova Launcher или Action Launcher, а затем установить ее по умолчанию при использовании навигации с помощью жестов. Но будьте осторожны, поскольку ранние отчеты предполагают, что новая реализация нестабильна.