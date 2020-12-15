Обновление One UI 3.0 на базе Android 11 для Galaxy S20 FE выйдет 2021 году

Недавно Samsung представила план развертывания One UI 3.0 на базе операционной системы Android 11. Исходя из этого, компания, похоже, подтвердила, что обновление для Galaxy S20 Fan Edition не появится в ближайшее время.

Судя раннему представленному графику обновлении компании, развертывания обновления One UI 3.0 на базе Android 11 для Galaxy Galaxy S20 Fan Edition появится через несколько месяцев, по крайней мере, на европейском рынке. Однако компания начала развертывание для других устройств.

В графике обновления также намекается, что обновление для складных смартфонов компании должно быть выпущено в следующем месяце. Но оригинальный Galaxy Fold должен получить обновление One UI 3.0 на базе Android 11 в феврале, а некоторые модели Galaxy S20 FE также получат обновление примерно в то же время.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S20 Fan Edition
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