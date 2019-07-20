Обновление OnePlus 7: Oxygen OS 9.5.7

После того, как OnePlus выпустил OxygenOS 9.5.10 для OnePlus 7 Pro, компания анонсировала OxygenOS 9.5.7 для обычного OnePlus 7. По большей части обновление для OnePlus 7 идентично обновлению для OnePlus 7 Pro. Исправления включают оптимизированную чувствительность автоматической яркости и улучшенную скорость и точность GPS. Обновление также включает в себя несколько улучшений камеры.

Оптимизирована чувствительность автоматической яркости.

Оптимизирована скорость и точность GPS при выключенном экране.

Добавлено улучшение звука для OnePlus Bullets Wireless 2

Поддержка VoLTE / VoWiFi для 3 SE и Telenor SE (только EEA).

Улучшена производительность переключения режимов камеры.

Улучшен опыт автофокусировки в некоторых сценах.

Улучшен эффект сшивания фото в режиме Панорама.

Улучшено качество фото 48MP JPG в режиме Pro.

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