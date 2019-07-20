Обновление OnePlus 7: Oxygen OS 9.5.7

После того, как OnePlus выпустил OxygenOS 9.5.10 для OnePlus 7 Pro, компания анонсировала OxygenOS 9.5.7 для обычного OnePlus 7. По большей части обновление для OnePlus 7 идентично обновлению для OnePlus 7 Pro. Исправления включают оптимизированную чувствительность автоматической яркости и улучшенную скорость и точность GPS. Обновление также включает в себя несколько улучшений камеры.
Система:
- Оптимизирована чувствительность автоматической яркости.
- Оптимизирована скорость и точность GPS при выключенном экране.
- Добавлено улучшение звука для OnePlus Bullets Wireless 2
- Поддержка VoLTE / VoWiFi для 3 SE и Telenor SE (только EEA).
- Улучшена производительность переключения режимов камеры.
- Улучшен опыт автофокусировки в некоторых сценах.
- Улучшен эффект сшивания фото в режиме Панорама.
- Улучшено качество фото 48MP JPG в режиме Pro.