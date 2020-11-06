Обновление OxygenOS 11.0.3.4 для OnePlus 8T

OnePlus выпустила второе обновление системы для OnePlus 8T в виде OxygenOS 11.0.2.3. Теперь, компания выпустила третье обновление с номером OxygenOS 11.0.3.4. Как и прошедшее обновления, этот также содержит ряд исправлений, оптимизаций и улучшений.

В журнале изменений обновления упоминается, что оно улучшает энергопотребление, снижает тепловыделение, предотвращает неправильное касание и повышает стабильность камеры. Он также обеспечивает оптимизацию плавности в некоторых играх, эффекта визуализации, подключения к мобильной сети, а также добавляет всплывающие сообщения, указывающие пользователям при переключении между профилями звука с помощью ползунка предупреждений. Также в обновлении исправлены зависания строки состояния в ландшафтном режиме, невозможность установки приложений в Play Store и прерывание работы сети во время игры.
Комментарии и отзывы OnePlus 8T
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