Обновление Samsung Galaxy S10 One UI 2.0 для Android 10

Официальное обновление Android 10 от Samsung для серии Galaxy S10 стало доступно для владельцев смартфона. Обновление доступно только тем пользователям, которые зарегистрированы в бета-версии программы на данный момент. Он содержит декабрьский патч безопасности.

Доступно три версии, Версия: G973FXXU3BSKO (Galaxy S10), G970FXXU3BSKO (Galaxy S10e), G975FXXU3BSKO (Galaxy S10 +). Размер составляет 133,75 МБ, это скорее патч чтобы исправить ошибки, которые есть на данный момент. Полная сборка будет весит намного больше. Германия и Корея обычно получают обновление самыми первыми на рынке. Мировой апдейт начнется с середины декабря и продлиться до января.