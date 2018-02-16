Обновление Samsung Galaxy S8 до Android Oreo приостановлено из-за перезагрузок

Вчера компания Samsung неожиданно приостановила обновление флагманских смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+ до Android 8.0 Oreo с прошивкой Samsung Experience 9.0. Сегодня ресурс Sammobile выяснил, что побудило Samsung принять такое радикальное решение, несмотря на отсутствие критических ошибок в работе устройства у опробовавших обновление пользователей. Как оказалось, причиной стали внезапные перезагрузки у некоторых Galaxy S8 и Galaxy S8+. Дабы минимизировать количество смартфонов с этой проблемой, корейцы изъяли прошивку из серверов. Отмечается, что специалисты Samsung уже разбираются в причинах возникновения проблемы, после чего программа обновления будет возобновлена. Точные сроки, никто, конечно же, не назвал.