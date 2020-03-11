Обновление до Android 10 принесло проблемы владельцам Xiaomi Mi A2 Lite

Пару дней назад компания Xiaomi начала распространение обновления до Android 10 для смартфона Xiaomi Mi A2 Lite. Как оказалось, первые пользователи столкнулись с серьезными проблемами. Причем они носят аппаратный характер – у кого-то стал зависать индикатор заряда аккумулятора, у других смартфон во время зарядки стал сильно нагреваться, а у третьих появились проблемы с подсветкой экрана. Компания Xiaomi пока не прокомментировала ситуацию. Неизвестно также, было ли прекращено распространение обновления.