Обновление до Android 10 принесло проблемы владельцам Xiaomi Mi A2 Lite

2020-03-11, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi A2 Lite; [36]
Пару дней назад компания Xiaomi начала распространение обновления до Android 10 для смартфона Xiaomi Mi A2 Lite. Как оказалось, первые пользователи столкнулись с серьезными проблемами. Причем они носят аппаратный характер – у кого-то стал зависать индикатор заряда аккумулятора, у других смартфон во время зарядки стал сильно нагреваться, а у третьих появились проблемы с подсветкой экрана. Компания Xiaomi пока не прокомментировала ситуацию. Неизвестно также, было ли прекращено распространение обновления.


Комментарии и отзывы Xiaomi Mi A2 Lite
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