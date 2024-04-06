Обновление ломает тачскрин в Samsung Galaxy S23

Недавно компания Samsung выпустила обновление One UI 6.1 для прошлогодних флагманов серии Galaxy S23, которое добавило ИИ-функции линейки Galaxy S24. Оказалось, что апдейт привнес не только нововведения, но и проблемы. Во-первых, некоторые пользователи столкнулись с некорректной работой сканера отпечатка пальцев. Во-вторых, тачскрин дисплея у некоторых пользователей просто перестаёт реагировать на касания после установки обновления. Причем, касания пальцами не работают, а вот стилус по-прежнему позволяет управлять устройством. Корейский производитель уже заявил, что в курсе ситуации и готовит исправление. Напомним, что в базовом Galaxy S23 используется 6,1-дюймовый Dynamic AMOLED 2X-экран с разрешением 2340:1080 пикселей и кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц.