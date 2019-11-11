Обновление привнесло новые функции в Samsung Galaxy S10

Компания Samsung снова выпустила очередной апдейт для своей флагманской линейки Galaxy S10, где появились различные функции со смартфона Galaxy Note 10. В обновлении к функциям смартфона добавили: галерею с AI-движком (вероятность находить снимки по ключевым словам), возможность передавать мобильную сеть без пароля другими устройствами Samsung, которые записаны под одним аккаунтом, пункт Media, где можно будет увидеть какие умные устройства подключены к телефону.

Уже через некоторое время обновление прилетит на наши устройства.