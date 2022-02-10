Обновление прошивки Nothing Ear добавляет поддержку Google Assistant, Siri и Alexa

Несмотря на то, что ранее Nothing заявляла, что не планирует добавлять виртуальных голосовых помощников в свои беспроводные наушники, она сделала это в своем последнем обновлении, которое сейчас доступно для скачивания. После обновления, тройное касание позволит вам вызвать Alexa от Amazon, Google Assistant или Siri от Apple.

Наушники Nothing Ear получили ряд обновлений программного обеспечения с момента их выпуска прошлым летом, исправив многие проблемы, с которыми столкнулись пользователи. Включая проблемы, связанные с ANC и нестабильностью соединения.
Комментарии и отзывы Nothing Ear
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