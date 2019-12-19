Обновление улучшило качество фотосъемки на OnePlus 7 Pro

2019-12-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OnePlus 7 Pro; [66]
Компания OnePlus выпустила очередное обновление для смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, которое помимо прочего улучшает качество фото на основную камеру. Также обновление под номером OxygenOS 10.3.0 несет в себе ноябрьский патч безопасности, улучшает скорость запуска некоторых приложений, оптимизирует управление ОЗУ и проблемы с черно-белым дисплеем, а также исправляет ошибки и улучшает стабильность системы. Любопытно, что обновление возвращает возможность скрыть вырез дисплея для селфи-камеры на OnePlus 7.


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