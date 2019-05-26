Обновление улучшило камеру OnePlus 7 Pro

2019-05-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OnePlus 7 Pro; [96]
Издание Mr. Phone протестировало новую прошивку для смартфона OnePlus 7 Pro, которое скоро станет доступно для владельцев флагмана. Обновление призвано улучшить качество фото в режиме Nightscape 2.0 и с активным HDR. Автор заметки приводит две фотографии: до и после обновления. На наш субъективный взгляд, второе фото демонстрирует чуть больший динамический диапазон.

Напомним, что OnePlus 7 Pro оснащается 6,67-дюймовым Fluid AMOLED дисплеем с разрешением QHD+, поддержкой HDR10+, частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной тыльной камерой с главным 48-Мп модулем, 16-Мп широкоформатным и 8-Мп телефото-модулем с трехкратным оптическим зумом, выдвижной фронтальной камерой на 16 Мп, стереодинамиками с технологией Dolby Atmos, топовым процессором Snapdragon 855, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.0, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой фирменной быстрой зарядки WARP Charge 30W, а также предустановленной ОС Android 9 Pie с Oxygen OS 9.5.


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