Обновление улучшило камеру Xiaomi Mi 10 Pro

2020-03-06, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 10 Pro; [57]
Компания Xiaomi выпустила обновление для камерофона Xiaomi Mi 10 Pro, который вместе с Oppo Find X2 Pro занимает первое место в рейтинге лаборатории DxOMark. Отмечается, что апдейт улучшает оптимизацию работы камеры и автофокуса при слабом освещении, а также цветопередачи при активном HDR.

Напомним, аппарат оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой на 20 Мп, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 108 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 128 или 256 ГБ быстрой флэш-памяти UFS 3.0, а также батареей ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 50 Вт.

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