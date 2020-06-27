Обновление улучшило камеру смартфона Huawei P40 Pro+

Компания Huawei выпустила обновление EMUI 10.1.0.140 для европейских версий смартфонов P40 Pro и P40 Pro+, которое улучшает фронтальную камеру устройства. Во-первых, селфи-камера устройств получила функцию отслеживания глаз при фото и видеосъемке. Во-вторых, была добавлена функция «компенсация кольцевого освещения». Наконец, был добавлен режим Super Night Portrait 3.0 для более качественных автопортретов в условиях слабого освещения. Размер обновления составляет 515 МБ. Напомним, что Huawei P40 Pro по-прежнему занимает первое место в рейтинге камерофонов по версии лаборатории DxOMark. Речь идет как об основной, так и фронтальной камерах.

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