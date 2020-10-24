Обновление улучшило работу экрана Samsung Galaxy S20 FE

Samsung выпустила два обновления для смартфона Galaxy S20 FE, который появился в продаже совсем недавно. Первый апдейт под номером G78xxXXU1ATJ1 исправляет проблемы с непроизвольными срабатываниями сенсора дисплея, а также делает работу операционной системы более стабильной. Второе обновление (G78xxXXU1ATJ5), как утверждают европейские пользователи, также улучшает чувствительность дисплея.

Напомним, что смартфон характеризуется фирменным чипсетом Exynos 990 с тактовой частотой до 2,7 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080:2400 пикселей, сертификатом HDR10+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной зарядки, фронтальной камерой разрешением 32-Мп, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 8 Мп, защитой согласно степени IP68.