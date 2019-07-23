Обновление улучшило работу камеры в ASUS ZenFone 6

Компания ASUS выпустила обновление, которое в основном направлено на улучшение работы камеры. В частности, апдейт улучшает стабильность вращения модуля камеры, оптимизирует электронную стабилизацию для записи видео, оптимизирует ночной режим для снижения шумов и большей детализации, исправляет проблемы с цветовой гаммой в суперночном режиме, исправляет механизм перехода в панорамный режим, улучшает стабильность системы и ПО, оптимизирует энергопотребление и улучшает качество звонков.

Напомним, что смартфон оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и максимальной яркостью 600 кд/кв.м, занимающим 92% площади передней панели, топовым процессором Snapdragon 855 с тактовой частотой 2,8 ГГц, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной камерой с главным датчиком Sony IMX586 на 48 Мп и вспомогательным 13 Мп модулем со сверхширокоугольной оптикой, а также аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт и обратной зарядкой на 10 Вт.