Обновление улучшило работу камеры в Huawei Nova 8

Компания Huawei выпустила первое обновление для смартфонов Nova 8 и Nova 8 Pro, которые были представлены в самом конце прошлого года и уже доступны для покупки. Апдейт улучшает работы камер и дактилоспического сенсора, повышает стабильность работы системы, а также несет в себе свежий патч безопасности Android. Напомним, что оба смартфона получили квадрокамеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), а также 2 Мп вспомогательными модулями. При этом в стандартной модели используется одинарная фронтальная камера разрешением 32 Мп, а в старшей – сдвоенная с датчиками на 32 Мп и 16 Мп.