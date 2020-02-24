Обновления MIUI 11 задерживается из коронавируса

Из-за коронавируса в Китае остановили производство гаджетов, смартфонов. В результате чего задерживаются обновления для китайских смартфонов.

Представили компании заявили, что с бета-обновлениями MIUI 11 придется подождать пользователям. Можно предположить, что выпуск стабильных обновлений MIUI 11 тоже будет отложен.

Последнее обновление вышло месяц назад для смартфонов Xiaomi Mi CC9 Pro, Mi 9, Mi 8, Redmi K20 Pro, Mi 6, Redmi K30, Redmi K30 5G, Mi 10 и Mi MIX 2S. Вот так вот коронавирус внес свои корректировки в работу компании Xiaomi.