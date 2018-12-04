Обновления для смартфонов Pixel и Nexus

Сегодня Google анонсировала декабрьское обновление своих смартфонов Pixel и Nexus.

Zip-файлы OTA загрузки уже доступны для тех, кто хочет установить их сразу. По словам Google, исправления проблем с неправильной оперативной памятью в Pixel 2 , Pixel 2 XL , Pixel 3 и Pixel 3 XL должны быть исправлены. Кроме того, компания расширила поддержку eSIM во многих странах с новыми операторами: Sprint в США, EE в Великобритании, Telekom и Vodafone в Германии, Airtel и Reliance Jio в Индии, а также Truphone и Gigsky.

Также после обновления пользователи получат: улучшенную производительность затвора камеры и поведение автофокуса для Pixel 3 и 3 XL, и улучшенную контурность HDR-цвета в некоторых мультимедийных приложениях.