Обновленные наушники Fiio FH1s более крупными драйверами

Компания Fiio выпустила преемника чрезвычайно успешных наушников-вкладышей FiiO FH1.

Новинка оснащена сбалансированной арматурой Knowles 33518, которая расположенная ближе к кончику, что по словам производителя сводит к минимуму потери высокочастотного звука и улучшает расширение высоких частот.

Предшественник имеет 10-мм титановый динамический драйвер, в то время как новый FH1 использует больший 13,6-мм биополимерный динамический драйвер, что это улучшает звучание басов.

Для большего комфорта наушники имеют систему сброса давления, которая выравнивает давление воздуха внутри и снаружи ушей, уменьшая ощущение «застревания», которое иногда может возникнуть при ношении наушников-вкладышей.

FH1 поставляются с кабелем из монокристаллического литцендрата, 3 парами басовых ушных вкладышей, 3 парами сбалансированных ушных вкладышей и дополнительной парой ушных вкладышей из пенопласта и чехлом для переноски. Fiio FH1s можно приобрести по ориентировочной цене а $ 109.