Обновленные наушники PHONON 4400

Компания PHONON представляет усовершенствованную модель 4000-й серии. Как заявляет производитель, звук новинки очень похож на таковой головных телефонов SMB-02, завоевавших уважение профессиональных пользователей.

PHONON 4400 представляет собой складную и портативную модель, в ней применена 40-мм диафрагма, как и в полноразмерной модели SMB-02. Длина соединительного кабеля в новинке была увеличена до 1,8 метра, также улучшено качество материалов, примененных для изготовления чашек и оголовья. Наушники воспроизводят частоты в диапазоне от 20 Гц до 22 кГц, а вместе с кабелем весят 260 граммов. Максимальная подводимая мощность – 500 мВ. Цена за пару Phonon 4400 в США составляет 275 долларов.