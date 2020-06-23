Обновленный Acer Predator Helios 300 получил графику NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q

Компания Acer обновила не только топовую модель Predator Helios 700, но и более доступные игровые ноутбуки. Например, Helios 300 получил процессоры Intel Comet Lake-H десятого поколения, графику вплоть до NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q, 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 3 мс, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 2933 МГц, NVMe SSD-накопители в RAID 0, жесткие диски до 2 ТБ, а также технологией DTS:X Ultra Audio.

Модель Triton 300 оснащается схожими характеристиками, более компактным корпусом, поддержкой до трёх SSD и дисплеем со 100-процентным охватом палитры sRGB. Наконец, самая компактная модель Nitro 7 получила металлический корпус толщиной 19,9 мм и массой 2,5 кг, видеокарты вплоть до NVIDIA GeForce RTX 2060 и процессоры Intel Core десятого поколения.