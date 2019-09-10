Обновленный Blackview BV9600 Pro получил новый процессор

Компания Blackview представила обновленную версию популярного защищенного смартфона BV9600 Pro, который вышел еще в начале этого года. Главным отличием от предшественника стал более шустрый чипсет Helio P70 вместо Helio P60.

Смартфон характеризуется защитой от воды согласно степени IP68, защите от повреждений в соответствии с требованиями стандарта MIL-STD-810, 6,21-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 пикселей, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, сдвоенной основной камерой на 16 Мп и 8 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, модулями NFC, GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Wi-Fi 802.11ac 2,4/5 ГГц, Bluetooth 4.2, а также аккумулятором на 5580 мАч. До 25 сентября смартфон будет стоить 290 долларов, а затем подорожает до 370 долларов.