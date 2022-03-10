Обновленный Xiaomi Redmi 10 будет представлен 17 марта с 6-нм чипом Snapdragon

Сегодня компания Xiaomi объявила о запуске Redmi 10 в Индии 17 марта.

Redmi 10, который появится в Индии на следующей неделе, это не тот смартфон, который был представлен в августе прошлого года с процессором Helio G88. Мы увидим совершенно новый смартфон. Redmi не раскрыла подробных характеристик смартфона, но компания дала нам представление о его дизайне и раскрыла некоторые функции. Начнем с того, что Redmi 10 будет оснащен 6-нм чипом Snapdragon и будет иметь дисплей с вырезом по центру для селфи-камеры.

Смартфон будет иметь текстурированную заднюю крышку с покрытием, и на этот раз он получит квадратный модуль со вспышкой и двумя камерами. Основная камера использует 50-мегапиксельный датчик, а дополнительный модуль может быть просто датчиком глубины.

Redmi также намекнул на быструю зарядку, массивную батарею и сверхбыстрое хранилище на Redmi 10, но не рассказал подробности.