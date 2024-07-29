Обновленный телефон HMD 225 4G получит IPS-экран

В сети появились подробности о новой версии кнопочного телефона Nokia 225 4G, которая была выпущена весной этого года. Новинке приписывают наличие 2,4-дюймового IPS-экрана с яркостью 400 нит, камеры разрешением 2 Мп с функцией записи HD-видео, однокристальной системы Unisoc T107 с тактовой частотой 1 ГГц, съемной батареи ёмкостью 1450 мАч, интерфейса USB-C, поддержки беспроводной связи Bluetooth 5.0, FM-радио, 3,5-мм гнезда для наушников, модема сотовых сетей 4G LTE, слотами для двух SIM-карт и защиты от влаги в соответствии со степенью IP52. Напомним, что пока еще актуальная Nokia 225 4G отличается TFT-дисплеем и камерой на 0,3 Мп.

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