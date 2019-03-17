Обновленный вариант флагмана Honor Magic 2

Новшеством стала более эффективная система охлаждения. В 3D-модификации флагманский процессор Kirin 980 будет защищен от перегрева при помощи конструкции, где основой служит трубка. Это позволит даже при сильных нагрузках сохранять высокую производительность чипсета.Первоначальная редакция флагмана имела на вооружении лицевую камеру, состоящую из трех блоков: основного модуля на 16 МП и двух вспомогательных датчика по 2 МП, служащих для определения глубины. В обновленной версии один из дополнительных сенсоров заменили на трехмерный сканер (отсюда 3D в названии), который умеет структурировать световой поток. Данный модуль установлен с целью сделать более совершенной функцию распознавания лиц. К тому же сейчас возможна работа камеры даже в условиях слабой освещенности.Стоимость смартфона составит 865 долларов.