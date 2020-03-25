Образцы снимков сделанные на Huawei P40

2020-03-25, Автор - Anna; Продукт - Huawei P40; [59]
На просторах интернета появились несколько образцов снимков якобы сделанные с помощью смартфона Huawei P40. К сожалению, не уточняется каким именно смартфоном были сняты фото P40, P40 Pro или P40 Pro Plus, но ясно, что образцы сфотографированы при ярком дневном свете, с замечательными цветами и достаточной детализацией.

Производитель делает все возможное продвигая смартфонов серии P в качестве устройств с беспрецедентной производительностью камеры, отчасти благодаря постоянному партнерству с Leica.


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