Образцы снимков сделанные на Huawei P40

На просторах интернета появились несколько образцов снимков якобы сделанные с помощью смартфона Huawei P40. К сожалению, не уточняется каким именно смартфоном были сняты фото P40, P40 Pro или P40 Pro Plus, но ясно, что образцы сфотографированы при ярком дневном свете, с замечательными цветами и достаточной детализацией.

Производитель делает все возможное продвигая смартфонов серии P в качестве устройств с беспрецедентной производительностью камеры, отчасти благодаря постоянному партнерству с Leica.