Обжимные кольца для фитингов EK-Quantum Torque Compression Ring доступны в новых цветах

EKWB расширяет ассортимент компонентов для охлаждения, представив обжимные кольца для фитингов в новых цветах. Обжимные кольца продаются комплектом из шести штук и только выбранного цвета. Доступные цвета: зеленый, золотой, никель, фиолетовый, синий, красный и черный. EK-Quantum Torque Compression Ring являются эксклюзивными для фитингов серии EK-Quantum Torque. Кольцо с никелевым покрытием изготовлено из никелированной латуни, а остальные цветовые решения из алюминия. Размерность: 12, 14 и 16 мм.

Обжимные кольца EK-Quantum Torque Compression Ring доступны через интернет-магазин EKWB. Стоимость комплекта составляет 25 евро.
Комментарии и отзывы EK-Quantum Torque Compression Ring
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