Обзор 360 No Scope Arena. Вы в такое точно не играли

2018-09-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - 360 No Scope Arena; [82]
Когда я только зашел в игру и увидел розовые тона и девушку с розовыми волосами в каске и со снайперской винтовкой, первая мысль была очень неоднозначная. Дальше, я отправился в игру и провел там минут десять в попытках выстрелить по противнику. Оказалось, что название проекта нужно воспринимать серьезно, ведь в нем заключаются все основные преимущества данной игры. Это шутер от первого лица, который нацелен на мультиплеер и он точно понравится любителям нестандартных продуктов. Я, после сотен обзоров на мобильные и ПК игры, был удивлен до глубины души, что раньше до такого механизма никто не додумался. Может игра и не станет лучшей в истории жанра стрелялок, но в ближайшие пару недель мы с друзьями будем только тут и сражаться с виртуальными врагами. Уж слишком весело это и увлекательно, особенно после парочки неудачных ААА-проектов. Давайте посмотрим, что же нам разработчики приготовили.

Геймплей

Игровая механика нереально странная, но и веселая в той же мере. У нас есть виртуальное поле боя (карта всего одна), на которой две базы и вы там рождаетесь для войны. Как и во всех остальных шутерах. Далее, вы выбегаете на поле со снайперской винтовкой, но включить этот снайперский прицел не можете. Нажимаешь на правую клавишу мыши, а тебе говорят, что нельзя прицел включить, стреляй так. Сначала я думал, что что-то не так делаю, но потом оказалось, что прицела здесь не будет, только перекрестие на экране. То есть, как в шутерах без увеличения прицела. Но и выстрелить мне просто так не дают! Бегал я бегал и только потом решил почитать описание в Steam. Оказалось, что для стрельбы нужно провернуть персонажа на 360 градусов и только потом можно будет сделать один выстрел из вашей винтовки. Вы представляете себе эту войну, где каждый перед выстрелом крутится вокруг себя?

Но и на этом разработчики решили не останавливаться. Прокрутившись на месте вы не можете держать винтовку заряженной длительное время. Буквально секунду, а может и меньше, вы можете выстрелить, после чего винтовка вновь разряжается. Нужно провернуть мышку, быстро навести прицел и выстрелить. И если вы думаете, что это просто, то я вас сильно разочарую. Первые минут двадцать я промахивался постоянно и только потом пришло понимание происходящего. Удалось даже убить противника десять раз к ряду, но он загрустил и решил выйти из раунда. Геймплей шикарен, это настолько нестандартно, что хочется играть еще и еще.

Особенности

Игровые механики подразумевают еще и прыжки, но для этого нужно сначала накопить энергию. На винтовке есть несколько лампочек и когда они загораются зеленым цветом, вы можете прыгнуть. После этого нужно вновь подождать, пока они наберутся. Это позволяет делать крутые маневры в сложных ситуациях и забираться на контейнеры, которых на этой карте довольно много. С самого верхнего открывается отличный обзор, но вы там как на ладони и все захотят такого скалолаза казнить. Но, это позволяет играть более активно и менять тактику боя.

Итог

Удивительно, но игра мне очень понравилась. Она простая, понятная и не требует каких-либо особых навыков. Буквально двадцать минут тренировок и вы готовы к сражениям с обычными игроками. Конечно, если у вас хорошая реакция и вы умеете точно попадать по врагу, то побеждать будет проще. Но, механика с поворотом мышки требует от пользователя еще более широкого набора умений. Это нивелирует обычную точность при стрельбе, да и тактика здесь очень важна — можно из-за угла контейнера убить половину команды противника, пока те стоят на открытой местности. Погнали воевать?


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