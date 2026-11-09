Обзор игры Ayasa: Shadows of Silence. Кошмарики с элементами платфомера

Такие игры как Little Nightmares и Reanimal, конечно, уступают проектам от больших студий, но определенно имеют свою непередаваемую атмосферу. Проект Ayasa: Shadows of Silence явно вдохновлялся ими и взял от них за основу мрачную атмосферу, безмолвное повествование, позволяющее игроку самому строить теории и раскрывать детали сюжета, а также элементы от платформера. Спустя год от старта в Steam она добралась до консолей текущего поколения.

Здесь бы берем на себе неразговорчивую молодую девушку Аясу и начинаем свое путешествие в лесу. Без предварительной подготовки и объяснения происходящего, все нужно выяснять самостоятельно. Основные геймплейные механики и особенности управления предлагается осваивать и применять по мере прохождения и чаще всего в достаточно динамичных сценах. Поэтому смерть будет преследовать все время повествования, это не большая проблема, но некоторая доля терпения потребуется.

Мир рушится под атаками инопланетных существ, горит и покрывается смертельным туманом. Нужно продолжать двигаться и перемещаться до следующего тематического раздела. Сам мир здесь кажется странным, но имеет свой непередаваемый тон, который и задает общую атмосферу путешествия. При небольшом бюджете на разработку и количестве разработчиков в студии, внешний вид и стиль получилось сделать интересным, и он не приедается.

Конечно, есть те, кто найдет повествование без явных синематиков и четкой подачи сложным и лишним. Но общий контекст понять можно, а если быть до конца честным нужно ли вообще вникать в историю если основной геймплей делает упор на ужасах и удержании напряжения.

В Ayasa: Shadows of Silence жуткая атмосфера и гротескные противники на карте. Леса населены приведениями, здания с жуткими персонажами и гиперболизированными животными, в совокупности мир очень напряженный. При первом прохождении не знаешь, что будет дальше. В основе геймплея лежит платформер с очень простыми головоломками.

Я оцениваю реализацию платформера на тройку, игра очень часто теряется между 2.5D и 3D, также сталкивался с запоздалой регистрацией прыжков. Некоторые участки приводили к серии смертей из-за такой реализации. Возможно, эту часть подправят с будущими патчами, но рассчитывать на это не стоит.

Еще одна часть путешествия предполагает элементы скрытности. Нужно прятаться за объектами и попадать в тайминги. Здесь потребуется внимание, и они могут быть сложны. Будет много участков, где нужно убегать от противника или монстра с левой части экрана. Здесь тоже тайминг короткий, немного замешкались – перезапуск. Это же мешает рассматривать окружающий мир и его наполнение.

В каждом из разделов игры будет один участок, который часто находится вне основного маршрута, с которым можно взаимодействовать и действие будет засчитано, как положительное поведение. Сомнительно, с учетом того что большая часть просто воспоминания о мире, который существовал до того как Аяза посетила этот участок. Пропущенные участки – считаются плохим решением и на выходе это приведет к одной из двух концовок.

Итоги по Ayasa: Shadows of Silence

Ayasa: Shadows of Silence уступает играм, которыми вдохновлялось, но и неудачной ее назвать нельзя, тем более это первый проект от этой студии. Мир ее достаточно атмосферный, само путешествие при линейности предлагает сочетание разных вариантов геймплея. Она в меру эмоциональна, в меру сложна, баланс соблюден и в общей продолжительности путешествия. Есть две разные концовки, набор секретов для исследования, но с неочевидным выходом на эти варианты концовок. К минусам отнесу к шероховатости управления и долгим загрузкам после смерти.