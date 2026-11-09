Обзор игры Ayasa: Shadows of Silence. Кошмарики с элементами платфомера

Здесь бы берем на себе неразговорчивую молодую девушку Аясу и начинаем свое путешествие в лесу. Без предварительной подготовки и объяснения происходящего, все нужно выяснять самостоятельно. Основные геймплейные механики и особенности управления предлагается осваивать и применять по мере прохождения и чаще всего в достаточно динамичных сценах. Поэтому смерть будет преследовать все время повествования, это не большая проблема, но некоторая доля терпения потребуется.
Мир рушится под атаками инопланетных существ, горит и покрывается смертельным туманом. Нужно продолжать двигаться и перемещаться до следующего тематического раздела. Сам мир здесь кажется странным, но имеет свой непередаваемый тон, который и задает общую атмосферу путешествия. При небольшом бюджете на разработку и количестве разработчиков в студии, внешний вид и стиль получилось сделать интересным, и он не приедается.
Конечно, есть те, кто найдет повествование без явных синематиков и четкой подачи сложным и лишним. Но общий контекст понять можно, а если быть до конца честным нужно ли вообще вникать в историю если основной геймплей делает упор на ужасах и удержании напряжения.
В Ayasa: Shadows of Silence жуткая атмосфера и гротескные противники на карте. Леса населены приведениями, здания с жуткими персонажами и гиперболизированными животными, в совокупности мир очень напряженный. При первом прохождении не знаешь, что будет дальше. В основе геймплея лежит платформер с очень простыми головоломками.
Я оцениваю реализацию платформера на тройку, игра очень часто теряется между 2.5D и 3D, также сталкивался с запоздалой регистрацией прыжков. Некоторые участки приводили к серии смертей из-за такой реализации. Возможно, эту часть подправят с будущими патчами, но рассчитывать на это не стоит.
Еще одна часть путешествия предполагает элементы скрытности. Нужно прятаться за объектами и попадать в тайминги. Здесь потребуется внимание, и они могут быть сложны. Будет много участков, где нужно убегать от противника или монстра с левой части экрана. Здесь тоже тайминг короткий, немного замешкались – перезапуск. Это же мешает рассматривать окружающий мир и его наполнение.
В каждом из разделов игры будет один участок, который часто находится вне основного маршрута, с которым можно взаимодействовать и действие будет засчитано, как положительное поведение. Сомнительно, с учетом того что большая часть просто воспоминания о мире, который существовал до того как Аяза посетила этот участок. Пропущенные участки – считаются плохим решением и на выходе это приведет к одной из двух концовок.