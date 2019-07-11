Обзор A4Tech Bloody G530. Игровая гарнитура с подсветкой

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании A4Tech, которая не перестает радовать своих покупателей недорогими и качественными устройствами. Встречайте, перед вами игровая гарнитура Bloody G530, получившая под свое управление стильную подсветку, современный дизайн и отлично настроенный звук.Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входит самая игровая гарнитура и документация.

Особенности

Тип наушников: полноразмерные

Частота воспроизведения: 20 - 20000 Гц

Импеданс: 16 Ом

Чувствительность: 105 дБ

Микрофон с шумоподавлением

Крепление микрофона: подвижное

Чувствительность микрофона: -45 дБ

Частотный диапазон микрофона: 100 - 10000 Гц

Направленность микрофона: ненаправленный

Тип крепления: оголовье

Диаметр мембраны: 50 мм

Подключение кабеля: одностороннее

Длина кабеля: 1.8 м

Звук Surround

Регулятор громкости

LED-подсветка: одноцветная

Внешний вид и функционал

Дизайн Bloody G530, как нам кажется, придется по душе всем. Устройство выполнено из качественных материалов. К сборке у нас никаких нареканий не появилось.

50 мм динамики прикрыты пластиковым корпусом.

Для удобства ношения разработчики добавили мягкие амбушюры из кожзаменителя. Отличная шумоизоляция позволяет не отвлекаться на посторонние звуки. Кроме того, при длительных игровых сессиях наушники не давят на голову и не запотевают, что очень важно.

Металлическая дужка отлично гнется. Под ней находится мягкое оголовье, которое автоматически подберет под пользователя необходимый размер.

На левой чашке наушников размещен регулируемый по всем направлениям, несъемный микрофон, который показывает отличные результаты в работе. Микрофон с шумоподавлением, что позволило практически устранить попадание посторонних шумов. Звук чистый и без всяких помех. Собеседник слышал нас отчетливо и хорошо.

Наушники Bloody G530 обзавелись одноцветной LED-подсветкой. Подсветка загорается сразу же после подключения устройства к ПК и горит красным цветом.

Понравилось то, что разработчики использовали кабель USB для подключения к ПК. Длины в 1.8 метров более чем достаточно для комфортного пользования.

Для удобства, на левой чашке динамиков, был добавлен барабан регулировки громкости. Диапазона громкости более чем достаточно. Даже на максимальном уровне наушники показывают хорошее качество звучание и не режут уши.

Качество звука

Теперь о самом главном – качестве звука. Наушники Bloody G530 обзавелись объемным звуком Surround Sound. Это позволило получить шикарное звучание динамиков и полностью погрузиться в свою любимую игру. Средние и высокие частоты отлично настроены и позволяют услышать даже мельчайшие звуки. Это дает возможность получить существенное преимущество в различных шутерах. Низкие частоты отлично дополняют общую картину. Басы мягкие и насыщенные. Другими словами, разработчикам удалось добиться идеального соотношения цена и качество.

Итоги

Подводя итоги по игровой гарнитуре A4Tech Bloody G530, следует отметить, что перед нами стильные наушники, которые идеально подойдут для тех геймеров, которые не могут себе позволить флагманские девайсы, однако хотят заполучить качественное устройство. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, наличие подсветки, отличное звучание и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось. A4Tech Bloody G530 полностью оправдывает свою стоимость.