Обзор ATLAS. Тоже самое, что и ARK

Очень редко мы выпускаем обзоры на игры, которые не можем посоветовать нашим читателям. Иногда игры просто ужасны настолько, что про это нельзя не сказать, иногда есть некий кредит доверия. С ATLAS просто хочется верить в то, что игра будет хорошая после того, как ее код доведут до адекватного состояния и можно будет играть на обычных нормальных компьютерах, а не только на RTX 2080 Ti с разгоном. Мне удалось поиграть, получить немного удовольствия от происходящего и посмотреть на то, как выглядит проект на текущий момент. Собственно, пришло время поделиться с вами своими впечатлениями.

Оптимизация

Довольно трудно говорить об оптимизации хоть что-то, если ее нет даже приблизительно. Вот правда, я в этом году играл в тонну разных игр, некоторые из них выглядели лучше, некоторые хуже. Но я уже давно не видел в игре 10 кадров в секунду. Для того, чтобы играть с более-менее адекватным количеством кадров в секунду нужно иметь либо какой-то мощный компьютер за 5 тысяч долларов, либо настроить все на минимальные параметры и играть в мыльную игру. Я поигрался с настройками и получил нормальную картинку в оконном режиме, но это не серьезно. В 2018 году играть во что-то в оконном режиме никому не захочется, особенно если вы играли в другие проекты, где графика намного круче и все работает нормально. Собственно, это ключевая проблема игры — в нее просто невозможно играть, все лагает, тормозит и так далее. Не совсем понимаю, как можно отправить что-то подобное в продажу.

Геймплей

Игровой процесс очень напоминает то, что вы могли видеть в ARK. Собственно, у меня сложилось впечатление, что это та же игра, только без динозавров в привычном виде. Вам так же нужно путешествовать по виртуальному миру, копить ресурсы и потом делать из них какие-то инструменты, копить ресурсы вновь и делать более крутое оружие экипировку. Не могу сказать, что нашел что-то новое или интересное, но в целом такой вот медитативный вариант игры мне подходит. Можно вечером с друзьями сидеть и общаться, попутно собирая ресурсы, можно вести прямую трансляцию и спокойно отвечать на вопросы зрителей, можно с чашкой чая наслаждаться игровым процессом и не думать про экшен. Просто идеальный вариант игрового процесса на тот случай, если вы особо не спешите никуда и планируете проходить этот виртуальный мир спокойно и без напряжения. Таких игр иногда очень не хватает и в этом плане у ATLAS все хорошо.

Сообщество

Важнейшим параметром любой подобной игры является сообщество геймеров. В подобных проектах нужно иметь приличный онлайн, чтобы на сервере были люди, с которыми можно воевать, создавать кланы и так далее. С этим проблем, на удивление, нет. Буквально на каждом сервере есть целая орава желающих вас убить, можно без труда вступить в какую-то группировку и спокойно общаться с другими игроками, русских серверов просто тьма. Так что проблем с поиском товарищей или врагов тут не будет, что уже радует. Особенно порадовали тематические группы во Вконтакте — можно найти массу советов и помощи.

Итог

На текущий момент ATLAS, как и ARK в свое время, является отличной идеей с ужасной реализацией. Я помню, как мы когда-то в ARK смотрели на ужасную графику на минимальных настройках графики с 12 FPS и удивлялись, что в такое кто-то играет. Потом, через год или два, игра стала отличной — оптимизация появилась, можно было с комфортом играть и действительно получать удовольствие. Вот только онлайн на тот момент уже сильно упал и играть было практически не с кем. Надеемся, что эту игру починят раньше, чем из нее уйдет вся ее аудитория.