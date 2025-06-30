Обзор игры Dustwind: Resistance. Тактическая соло игра

Dustwind: Resistance – это тактическая игра для одного игрока, разворачивающаяся в опустошенном постапокалиптическом мире, где время течет в реальном времени, но его можно остановить. Возглавьте группу бойцов, а также вашего преданного пса по кличке Дизель, в борьбе против безжалостной рейдерской армии. В любой момент приостановите действие, чтобы отдать приказы. Тщательно выбирайте оружие, умения и разрабатывайте тактику. Используйте огнестрельное оружие, холодное оружие, пинки или даже укусы. Предпочитаете ли вы прямой штурм или скрытные действия? Размещайте коварные ловушки, используйте гранаты или сокрушайте врагов с помощью бронированной техники. Возводите турели и баррикады для обороны своей базы. Отправляйтесь на опасные задания в локации, наводненные рейдерами. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы дать отпор захватчикам и обеспечить независимость для своего народа. Единственный вариант, который неприемлем – это капитуляция.

Игра воскрешает беспощадные тактические сражения в духе постапокалипсиса, предлагая более камерный опыт по сравнению с предшественницей. Одиночная кампания, хоть и не отличается грандиозным размахом, станет настоящей находкой для ценителей жанра. Вы, в роли Джейка, обычного фермера, волей судьбы ставшего борцом сопротивления, командуете разношерстной командой (включая вашего преданного пса Дизеля) в миссиях, сочетающих элементы стратегии в реальном времени с тактической системой "пауза и планирование". В этой концепции есть свое мрачное очарование, и хотя сюжет не претендует на высокие награды, он достаточно увлекателен, чтобы увлечь вас в мир пустошей.

Игровой процесс впечатляет своей гибкостью: вы можете выбирать между громкими атаками и тихими устранениями, а механика реального времени с паузой предоставляет достаточно времени для разработки стратегии и мгновенной адаптации к ситуации. Разнообразные ловушки, устанавливаемые турели и обширный арсенал оружия создают отличную тактическую площадку для экспериментов, хотя некоторые проблемы с балансом из первой части остались нерешенными — враги иногда кажутся слишком слабыми, а некоторые задачи в миссиях немного однообразными. Схема управления на PS5 реализована достаточно удобно, хотя интерфейс временами выдает свои ПК-корни.

Визуально игра успешно передает атмосферу постапокалиптического мира, с суровыми пейзажами, подчеркивающими разруху. Она не поразит вас передовой графикой, но разнообразие карт ручной работы и атмосферное звуковое сопровождение играют важную роль в создании нужного настроения. Пользовательский интерфейс стал более удобным по сравнению с оригинальной Dustwind, и хотя иногда встречаются небольшие проблемы с отзывчивостью или неуклюжим дизайном меню, в целом игровой опыт стал гораздо более комфортным.

Это честная и увлекательная игра, которая вознаграждает за тактическое мышление и предлагает достаточно глубины, чтобы увлечь поклонников жанра. Для игроков, ищущих бюджетную альтернативу таким проектам, как Wasteland или Shadow Tactics, эта игра может стать достойным выбором.