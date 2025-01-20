Карточная игра с русской рулеткой. Обзор игры Fools Pub

Карточных игр в том или ином исполнении сейчас много. Fool's Pub – предлагает свое виденье игры «верю-не верю», добавив в этот процесс риска и выбывание противников. Победит то кто останется живым последним, он и заберет все деньги с карточного стола. Этот путь может вести как богатству, так и плачевному финалу. Играть можно локально или по сети, основной же интерес будет как раз в многопользовательском режиме.

За столом сидит четыре участника, включая игрока. Раздаются карты и каждый из игроков размещает свою ставку, последующий может как продолжить турнир, так и заявить о вранье. В случае ошибки необходимо крутить русскую рулетку тому кто ошибся, а если обман выявлен крутит тот кто обманул. Цель остаться последним выжившим.

В качестве персонажей выступают антропомофорные животные – лиса, кролик, олень, волк, медведь. Геймплей прост и разобраться в происходящем можно сразу на первой партии. Выбор от одной до трех карт за ход. Джокер закрывает любую карту в подборке.

Над каждым из участников отображается количество попыток крутить русскую рулетку в этом раунде. Так оценивается примерный успех на дальнейшее разоблачение обмана. В среднем партии длятся около 10-15 минут.

Лучше всего Fool's Pub раскрывается в многопользовательском режиме, позволяя интересно провести вечер с друзьями. Простой геймплей и быстрое его освоение, элементы риска в карточной игре, добавляющей ей дополнительного азарта. Бонусом платина за 30 минут.
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