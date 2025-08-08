Обзор Money Laundering Simulator. Симулятор прачечной наличных с платиной за 3 часа

После симулятора дорожного кафе Road Cafe Simulator и магазина ретро-консолей Retro Geek Shop Simulator , издатель Nostra.Games выпустили симулятор специализированной прачечной для очистки наличных. Дистанционный прием заказов, очистка денег по требованиям заказчика и отправка их обратно клиентам.

Обзор Money Laundering Simulator

Как и ранее, здесь предлагается две версии PlayStation 4 и PlayStation 5 с переносом прогресса между ними, а также возможностью разблокировать все полученные трофеи. В среднем на полное прохождение с получением всех достижений тут уходит около 3 часов. Потребуется использование всех видов инструментов и цепочек, а также прокачка прачечной до 15 уровня репутации, остальные трофеи ситуативные или накопительные будут открыты за время прокачки.

Обзор Money Laundering Simulator

Расположение прачечной скрыто под землей, выбраться из нее мы также не можем. Получение контрактов осуществляется через смартфон. Получаем заказы через трубу и отправляем сделанные с помощью лифта. Валюта тут используется для улучшения самой прачечной и покупки инвентаря. Инвентарь разделяется на тот в который будут собираться заказы и собственно оборудование для работы с наличкой.

Обзор Money Laundering Simulator

После получения контракта в Money Laundering Simulator, поступает ордер со списком работ и сама наличность. В коробках от обуви, мусорных мешках, матраце. Большие объемы наличности испачканы маслом, кровью, грязью и жидкостями. В зависимости от задачи требуется промыть, просушить, прогладить и отсортировать, а в финале аккуратно разобранными пачками распределять по коробкам, спортивным сумкам или дорожным чемоданам.

Обзор Money Laundering Simulator

Доступ к разному типу оборудования открывается по мере прокачки для полного потребуется прокачать репутацию до 9 уровня. После 15 уровня открывается последний уровень улучшения и дальнейшая прокачка не дает никаких изменений. Заказы при этом на карте сортируются по срочности – зеленые (простые), желтые (стандартные, без таймера), красные (срочные).

Обзор Money Laundering Simulator

На момент публикации, разницы в оплате и объеме очков репутации не было. Условное разделение в сложности заключается в точности выполнения заданных заказчиком процедур, если требуется только укладка в пачки, то остальные операции выполнять не нужно. За лишние операции будут обнулены очки репутации в этом заказе.

Обзор Money Laundering Simulator

Итоги Money Laundering Simulator

В целом же это характерная для игр Nostra.Games структура с базовой реализацией тематической схемы работы сервиса, ситуативным набором трофеев, кроссплатформенным переносом трофеев и прогресса. Money Laundering Simulator – симулятор прачечной по отмыву наличных. Простой геймплей, система прогресса, набор рабочих инструментов под разный тип операций и две платины за 3 часа на выходе.
