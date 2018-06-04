Обзор Agony. Страшно противно

2018-06-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Agony; [27]
Я никогда не был особым фанатом хорроров, так как такие игры рассчитаны на игроков, которые любят острые ощущения от виртуального мира. Крики, страшные существа и все в таком духе. У меня к играм немного другие требования — я хочу от них сюжета, интересного мира и геймплея. К моему удивлению, у Agony есть и то, и другое. Собственно, это очень круто, когда разработчики продумали что-то помимо ужастика. Сегодня я постараюсь рассказать вам о том, почему это лучший вариант в своем жанре на данный момент.

Игровой процесс

Мы попадаем прямиком в Ад, где нужно найти «главного» и постараться выбраться домой. Конечно, никто нам не обещает, что в конце будет все хорошо, на всю игру как-то есть надежда, что если стерпеть все эти ужасы, то можно выбраться в нормальный мир. На протяжении игрового процесса вам нужно изучать особенности виртуального мира, заглядывать в каждый уголок и при этом запоминать откуда вы пришли. Ведь, помимо вспомогательных средств в виде трёх частиц, указывающих вам путь, больше никто вам помогать не стремится. Здесь даже нет карты, которая показала бы вам куда двигаться дальше. Так что старайтесь помимо всего прочего еще и запоминать, откуда вы пришли.

Сюжет

Я не буду рассказывать вам всю сюжетную линию, так как она здесь действительно привлекательная и интересная. Наш герой попал в это страшное место, но мешает выбраться наружу. Для этого нужно найти управляющего Ада и задать парочку вопросов. Здесь не будет затяжных сражений, зато история, диалоги и записи позволят проникнуться в сюжетную линию максимально глубоко. И, видимо, сценаристы свое дело знают очень хорошо — играть действительно хочется. Постоянно тянет вперед, так как хочется узнать что же там будет дальше.

Графика

Игра выполнена в довольно своеобразных тонах. Я такого еще не видел, даже в подобном жанре, так что в этом плане разработчиков явно можно похвалить — они сделали крутую картинку. Везде кровь, темно, везде какие-то ошметки разбросаны, светящиеся символы, редкие очаги тепла и света. Выглядит игра очень современно и качественно, плюс за все время у меня не было просадок по кадрам. То есть, разработчики еще и оптимизировали свой продукт, что тоже довольно круто. За картинку могу поставить лишь самый высокий балл — это одна из самых красивых игр в своем жанре, без всякого сомнения. Да и страшная до жути.

Атмосфера

Разработчики решили удивлять вас не теми ужасами, которые прыгают из темноты на главного героя, а совершенно иными путями. Здесь противно даже ходить по виртуальному миру, везде встречаются страдающие души, везде какие-то жидкости непонятные, стены и все вокруг демонстрируют вам, что это место является настоящим рассадником боли. И, эти ощущения постепенно натягивают ваши нервы, заставляя выращивать от любого лишнего движения. Да, монстров здесь тоже предостаточно, они выглядят ужасно, но главный эффект добивается совершенно иными путями. Новые ощущения, как ни крути.

Итог: 9/10

Знаете, очень хотел поставить игре десятку, но понимаю, что многие с этим будут не согласны. Однако, из всего игрового процесса я нашел лишь один минимальный недостаток — тексты, которые вы находите во время игрового процесса, переведены на русский, но не озвучены. Во всем остальном игра вылизана до идеала — ничего нигде не лагает, нет проблем с игровым миром, все выглядит привлекательно и довольно страшно, сюжетная линия очень даже ничего. Для фанатов этого жанра непременно рекомендую, вам точно понравится реализация. И, конечно, играйте ночью в наушниках — тогда ощущения совсем иные.

Комментарии:
Анонсирован смартфон с усиленной защитой...
Анонсирован смартфон с усиленной защитойКомпания Panasonic выпустила крепкий 5-дюймовый смартфон Toughbook FZ-T1, который защищен от воды, пыли и...
BQ выпустила в продажу бюджетный смартфо...
BQ выпустила в продажу бюджетный смартфоВ продажу вышел 5,2-дюймовый смартфон BQ 5206L Balance с мощной батареей 5000 мАч и 2 ГБ ОЗУ. Гаджет полу...
Обзор Agony. Страшно противно...
Обзор Agony. Страшно противноЯ никогда не был особым фанатом хорроров, так как такие игры рассчитаны на игроков, которые любят острые ...
Как снизить расходы на топливо?...
Как снизить расходы на топливо?Постоянный рост цен на бензин и дизельное топливо заставляет задумываться о методах экономии как частн...
Обзор Marvo Scorpion G909H. Недорогая иг...
Обзор Marvo Scorpion G909H. Недорогая игСовременные игры уже не те, что раньше, и теперь, чтобы действительно наслаждаться всем процессом не дост...
Смартфон Motorola One Power получит 6 ГБ...
Смартфон Motorola One Power получит 6 ГБПару дней назад в сети появился рендер смартфона Motorola One Power, а уже сегодня сетевые источники разд...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор MARVO KM-900W. Игровой набор из беспроводной клавиатуры и мышкиОбзор MARVO KM-900W. Игровой набор из беспроводной клавиатуры и мышки
Обзор Acer Aspire Z24-880. Моноблок для офиса и домаОбзор Acer Aspire Z24-880. Моноблок для офиса и дома
Обзор Cooler Master Hyper H411R. Эффективный кулер с небольшой высотойОбзор Cooler Master Hyper H411R. Эффективный кулер с небольшой высотой
Обзор внешнего диска Toshiba Canvio Advance 2TB (HDTC920EL3AA)Обзор внешнего диска Toshiba Canvio Advance 2TB (HDTC920EL3AA)
Обзор Inspector Octopus. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информаторОбзор Inspector Octopus. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информатор
В России стартовало производство нового ...
В России стартовало производство нового Компания Ford Sollers сообщает об официальном старте серийного производства нового Ford EcoSport в России...
Предварительный обзор Vernee V2 Pro. Шик...
Предварительный обзор Vernee V2 Pro. ШикВ последнее время производители мобильных телефонов с известными именами стали просить за свои устройства...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8. Как н...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8. Как нМы долго ожидали релиза данного смартфона и пришло время посмотреть на то, что нам показала компания Xiao...
Обзор Dungeon Rushers: Crawler RPG. Душе...
Обзор Dungeon Rushers: Crawler RPG. ДушеУже на момент загрузки данной игры я понял, что это будет что-то предельно шикарное. Знаете, бывает такая...
Предварительный обзор HTC U12+. Практиче...
Предварительный обзор HTC U12+. ПрактичеОфициально представлен новый смартфон HTC U12+, который при всех своих крутых характеристиках и возможнос...
Обзор Camera FV-5. Лучшая камера для сма...
Обзор Camera FV-5. Лучшая камера для смаКогда я только услышал о данном приложении от своего знакомого, то не поверил. Он мне с уверенностью в ли...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J4 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J4 Смартфоны среднего класса всегда привлекают пользователей даже больше, чем флагманы. Причина довольно про...
Обзор Kundge.me. Учим английский с умом...
Обзор Kundge.me. Учим английский с умомВ последнее время изучать английский язык стало намного проще и интереснее — очень много разнообразных пр...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S L...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S LМногие большие компании понимают, что делать смартфоны нового формата дорого и рискованно — та же Samsung...
Обзор Creepy Road. Шикарная инди-игра...
Обзор Creepy Road. Шикарная инди-играМне очень нравятся игры вроде Creepy Road, так что ничего плохого сегодня в обзоре точно не будет. Может ...
Предварительный обзор Acer Predator X27....
Предварительный обзор Acer Predator X27.Игровые мониторы перестали быть чем-то невероятным — сейчас каждый второй пользователь может купить себе ...
Обзор One Tank to Rule Them All. Вспомин...
Обзор One Tank to Rule Them All. ВспоминК сожалению, далеко не все современные ААА-проекты стоят внимания пользователей, да и не всем это нужно. ...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor