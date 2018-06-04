Обзор Agony. Страшно противно...

Игровой процесс

Я никогда не был особым фанатом хорроров, так как такие игры рассчитаны на игроков, которые любят острые ощущения от виртуального мира. Крики, страшные существа и все в таком духе. У меня к играм немного другие требования — я хочу от них сюжета, интересного мира и геймплея. К моему удивлению, у Agony есть и то, и другое. Собственно, это очень круто, когда разработчики продумали что-то помимо ужастика. Сегодня я постараюсь рассказать вам о том, почему это лучший вариант в своем жанре на данный момент.

Сюжет

Мы попадаем прямиком в Ад, где нужно найти «главного» и постараться выбраться домой. Конечно, никто нам не обещает, что в конце будет все хорошо, на всю игру как-то есть надежда, что если стерпеть все эти ужасы, то можно выбраться в нормальный мир. На протяжении игрового процесса вам нужно изучать особенности виртуального мира, заглядывать в каждый уголок и при этом запоминать откуда вы пришли. Ведь, помимо вспомогательных средств в виде трёх частиц, указывающих вам путь, больше никто вам помогать не стремится. Здесь даже нет карты, которая показала бы вам куда двигаться дальше. Так что старайтесь помимо всего прочего еще и запоминать, откуда вы пришли.

Графика

Я не буду рассказывать вам всю сюжетную линию, так как она здесь действительно привлекательная и интересная. Наш герой попал в это страшное место, но мешает выбраться наружу. Для этого нужно найти управляющего Ада и задать парочку вопросов. Здесь не будет затяжных сражений, зато история, диалоги и записи позволят проникнуться в сюжетную линию максимально глубоко. И, видимо, сценаристы свое дело знают очень хорошо — играть действительно хочется. Постоянно тянет вперед, так как хочется узнать что же там будет дальше.

Атмосфера

Игра выполнена в довольно своеобразных тонах. Я такого еще не видел, даже в подобном жанре, так что в этом плане разработчиков явно можно похвалить — они сделали крутую картинку. Везде кровь, темно, везде какие-то ошметки разбросаны, светящиеся символы, редкие очаги тепла и света. Выглядит игра очень современно и качественно, плюс за все время у меня не было просадок по кадрам. То есть, разработчики еще и оптимизировали свой продукт, что тоже довольно круто. За картинку могу поставить лишь самый высокий балл — это одна из самых красивых игр в своем жанре, без всякого сомнения. Да и страшная до жути.

Итог: 9/10

Разработчики решили удивлять вас не теми ужасами, которые прыгают из темноты на главного героя, а совершенно иными путями. Здесь противно даже ходить по виртуальному миру, везде встречаются страдающие души, везде какие-то жидкости непонятные, стены и все вокруг демонстрируют вам, что это место является настоящим рассадником боли. И, эти ощущения постепенно натягивают ваши нервы, заставляя выращивать от любого лишнего движения. Да, монстров здесь тоже предостаточно, они выглядят ужасно, но главный эффект добивается совершенно иными путями. Новые ощущения, как ни крути.

Знаете, очень хотел поставить игре десятку, но понимаю, что многие с этим будут не согласны. Однако, из всего игрового процесса я нашел лишь один минимальный недостаток — тексты, которые вы находите во время игрового процесса, переведены на русский, но не озвучены. Во всем остальном игра вылизана до идеала — ничего нигде не лагает, нет проблем с игровым миром, все выглядит привлекательно и довольно страшно, сюжетная линия очень даже ничего. Для фанатов этого жанра непременно рекомендую, вам точно понравится реализация. И, конечно, играйте ночью в наушниках — тогда ощущения совсем иные.