Обзор Agony Unrated. Теперь без цензуры

Вокруг игры Agony еще задолго до релиза было много шумихи. Разработчики пообещали нам невероятные ужасы и страдания, так что все фанаты хоррора с нетерпением ждали релиза. Однако, на момент запуска игры стало понятно, что много крутых фишек отсюда вырезали, чтобы игру можно было продавать в большем количестве стран. В некоторых государствах есть запреты на некоторые элементы жестокости, так что разработчики просто вырезали приличную часть контента и оставили только то, что пропустят в большинстве стран мира. Правда, нам пообещали, что вскоре выпустят полноценную версию игры. Были даже слухи, что этот элемент реализуют в качестве дополнения, но недавно в свет вышла отдельная игра Agony Unrated. Здесь нет никаких урезаний контента, только те идеи и мысли, что хотели донести разработчики до своего пользователя. Мы поиграли немного и можем с уверенностью сказать, что игра стала лучше.

Геймплей

Нововведения

В оригинальной игре было заметно, что большая часть возможностей персонажа урезана для релиза в большинстве стран. Не скажу, что это прямо разочаровало, ведь в целом игрушка довольно неплохая для своего жанра. Но, во время написания обзора меня не покидала мысль о том, что вот тут разработчики могли бы сделать лучше, а вот тут явно сюжет изменили и сделали менее страшным. В Agony Unrated этого нет, здесь прямо ощущается совершенно иная атмосфера, другие игровые механики и происходящее на экране действительно вселяет ужас. Появились новые враги, боссы, ловушки, новые странности и так далее. Могу с уверенностью сказать, что версия без цензуры понравилась мне намного больше, чем оригинальный релиз. Если вы тоже фанат проектов, в которых разработчики переходят грань дозволенного, то вам эта новинка тоже обязательно понравится. Ужасных деталей стало еще больше.Начнем с того, что разработчики кардинально изменили сюжетную линию, точнее концовку. В этой игре есть несколько вариантов окончания сюжетной линии и теперь этих вариантов стало на восемь больше. Для ярых фанатов проекта, которым еще и новую систему развития персонажа предоставили, эти концовки позволят совершенно иначе взглянуть на сюжет и пройти его заново несколько раз. Помимо этого, нам показали новую локацию, новые текстуры высокого разрешения и массу сцен, которые реально повергнут вас в ужас. Некоторые из них еще и невероятно противные, да.

Особенности

Стоит отметить, что Agony Unrated — полноценная отдельная игра, а не дополнение. Это значит, что вам не обязательно покупать оригинал, чтобы поиграть в вариант без цензуры. Вы можете сразу взять продвинутую версию игры и сражаться с виртуальными врагами без урезаний контента. Если же вы приобрели оригинал, то Agony Unrated появится в библиотеке автоматически, докупать отдельно ее нет необходимости. В этом плане разработчики нас очень порадовали — они постарались поддержать новую аудиторию, но и про старых фанатов тоже не забыли. Это действительно радует.

Итог

Стоит ли игра потраченных денег и времени? Если вы большой фанат жанра хоррор и хотите окунуться в совершенно невероятный виртуальный мир, то да, без сомнения. Игра в корне отличается от того, что вы уже видели на рынке, у нее свой стиль повествования и так далее. Здесь громадный набор зверств и диких сцен, которые повергнут вас в шок, а ведь многие именно ради этого в игру и заходят. Всем остальным, кто не особо обрадовался Agony и ее сюжетной линии, данную игру посоветовать не могу. Придется пить очень много успокоительных, чтобы одолеть хотя бы половину истории.